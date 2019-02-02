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Тухель намерен вернуть Рабьо в основную команду «ПСЖ»

Тухель намерен вернуть Рабьо в основную команду «ПСЖ»
Футбол / Франция

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо в ближайшее время может вернутся в основную команду, сообщает RMC.

По информации источника, главный тренер французской команды Томас Тухель намерен убедить руководство «ПСЖ», что Рабьо необходимо допустить до работы с основной командой, так как полузащитник способен помочь «ПСЖ».

Контракт французского хавбека с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Рабьо отказался от продления соглашения и намерен летом покинуть команду на правах свободного агента. В связи с этим он был временно отправлен в запас «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Рабьо договорился с «Барселоной» о переходе летом. Также им интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Челси».

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