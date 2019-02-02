Куртуа: предпочёл бы переход Азара в «Реал» трансферу Неймара

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа, перешедший летом из лондонского «Челси», признался, что предпочёл бы переход хавбека «Челси» и сборной Бельгии Эдена Азара в мадридский клуб, а не трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.



«Конечно, я бы выбрал Азара. Мне очень нравится его стиль игры, однако выбор делает руководство команды. Не знаю, что случится. Вопрос должен быть адресован не мне, а руководству клуба. У нас та команда, которая есть сейчас. Бензема в хорошей форме, Бэйл уверенно начал сезон, но потом, к сожалению, столкнулся с травмами. По играм видно, что у нас много отличных футболистов, но нам не всегда удаётся завершать атаки», — приводит слова Куртуа Het Nieuwsblad.



В 21 туре чемпионата Испании «Реал» набрал 39 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

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