Заболотный, Ригони и Мак — в атаке «Зенита» на товарищеский матч с «Эльче»

«Зенит» в своём официальном «твиттере» огласил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Эльче».



Состав «Зенита»: Михаил Кержаков, Александр Анюков, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Магомед Оздоев, Роберт Мак, Антон Заболотный, Эмилиано Ригони.



Матч «Эльче» — «Зенит» состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара». В первом матче после зимнего перерыва сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Уралом».

Говорят, «Зениту» нельзя брать игроков Бердыева. Это правда? Состоявшемуся накануне трансферу Азмуна в Санкт-Петербург посвящается.