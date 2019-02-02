Гвардиола: Эмери — невероятный тренер, боец

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике лондонского «Арсенала» Унаи Эмери в преддверии матча 25-го тура чемпионата Англии.



«Эмери — невероятный тренер. Никогда не наблюдал за его работой изнутри, но у меня сложилось впечатление, что он хорошо подготовлен. У него невероятная рабочая этика, он боец.



Его результаты в Премьер-лиге весьма хороши. Конечно, „Арсенал“ проиграл в Кубке Англии и Кубке английской лиги, но первый сезон в Англии, в новой стране, никогда не бывает простым. Однако со стороны кажется, что у него дела складываются довольно хорошо», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.



Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится завтра, 3 февраля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Горожане» после 24 туров занимают второе место, имея в активе 56 очков. «Канониры» (47) — шестые.

Эмери: не думаю, что среди тренеров есть кто-то лучше Гвардиолы