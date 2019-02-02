Экс-жена Алиева: у него казино, шлюхи и алкоголь, а дети святым духом питаются

Татьяна Алиева, бывшая супруга экс-футболиста московского «Локомотива» и киевского «Динамо» Александра Алиева, рассказала, как пыталась добраться до бывшего мужа, который забаррикадировался в квартире.



«В присутствии своего адвоката, исполнительной службы, двух понятых и правоохранительных органов я пыталась зайти в квартиру, где 1/3 части принадлежит мне, где прописаны детки, чтобы описать имущество и вручить ему протокол!



Саша Алиев смелым может быть только со мной. Ох как не хочется платить деткам. Я просила хотя бы одежду. Он, как последний трус, закрылся и никого не пустил, только стоял и пугал бандитами. И в итоге вызвал канал «1+1», чтобы хорошенько меня попугать, опозорить и оклеветать. Давай, трусло! Меня уже ничем ты не напугаешь.



Куча кодировок от алкоголя и наркотиков, насилие над ребёнком. Я тебе ещё вручу иск за клевету! С разводом дети статус теряют. Как не хочется 2 тысячи гривен на ребёночка платить. Ну конечно, нужны деньги, чтобы побухать, поиграть в лото, шлюх своих поразвлекать!

Забрать его в АТО? Вот… Он бы прочувствовал, а то всё казино, шлюхи и алкоголь. Дети святым духом питаются», — написала Алиева на странице в «Фейсбуке».