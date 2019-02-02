«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: Льоренте начнёт матч на скамейке запасных

«Тоттенхэм Хотспур» огласил стартовый состав команды на матч 25-го тура чемпионата Англии с «Ньюкасл Юнайтед». Встреча команд состоится сегодня, 2 февраля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.



«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Ламела, Моура, Сон.



В стартовый состав лондонской команды не попал испанский нападающий Фернандо Льоренте. Напомним, в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:1) испанский игрок стал автором победного гола, забитого на 87-й минуте.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 54 очка в 24 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл» (24) — на 14-м месте в таблице чемпионата Англии.

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