Фанаты соперников «Ноттс Каунти» принесут на матч большие надувные пенисы

Болельщики «Линкольн Сити» планируют провести акцию на предстоящем выездном матче 31-го тура второй английской лиги с «Ноттс Каунти».



Как сообщает The Sun, фанаты намерены пошутить над владельцем клуба-соперника Аланом Харди и принести на игру большие надувные пенисы. При этом акция также будет проведена в знак борьбы с раком простаты. Болельщики уже успели собрать £ 1 тыс., которая будет отправлена соответствующим организациям.



Напомним, в конце января Харди в ходе беседы с болельщиком в «Твиттере» опубликовал скриншот галереи своего телефона. Среди фотографий, которые были видны на картинке, был снимок пениса. Заметив это, Харди удалил пост и принёс извинения всем, кого могло задеть фото, а также объявил о скорой продаже клуба. При этом он уточнил, что потенциальное расставание с «Ноттс Каунти» не связано с инцидентом или турнирным положением команды.

Владелец «Ноттс Каунти» случайно выложил фото пениса и выставил клуб на продажу