«Челси» — «Хаддерсфилд»: онлайн-трансляция матча начнётся 2 февраля в 18:00

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Хаддерсфилд Таун». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. В роли ассистентов выступят Эдриан Холмс и Энди Гарратт. Резервный рефери — Джеймс Линингтон.



Ранее команды встречались 67 раз. Преимущество по количеству побед (30) на стороне синих. «Хаддерсфилд» побеждал в 27 играх. Ещё в 10 матчах соперники не сумели выявить победителя.



После 24 туров «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 47 очков. «Хаддерсфилд» (11) замыкает турнирную таблицу (20-е место).

«Челси» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз Майкла Оуэна на матч 25-го тура АПЛ