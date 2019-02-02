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Защитник «Лацио» Раду дисквалифицирован за толчок арбитра в матче с «Интером»

Защитник «Лацио» Раду дисквалифицирован за толчок арбитра в матче с «Интером»
Футбол / Италия

Защитник римского «Лацио» Штефан Раду дисквалифицирован на 4 игры Кубка Италии за поведение во время матча 1/4 финала турнира с миланским «Интером» (1:1, 4:3 — по пенальти), сообщает Football Italia.

Напомним, Раду получил прямую красную карточку на четвёртой минуте компенсированного ко второму экстратайму времени за спор с главным арбитром встречи. Румынский футболист был недоволен решением судьи и толкнул его.

В полуфинале «Лацио» встретится с «Миланом». Команды проведут два матча, которые состоятся 27 февраля и 24 апреля. В другом полуфинале «Фиорентина» сразится с «Аталантой», сенсационно разгромившей «Ювентус» (3:0). Действующим победителем турнира является «Ювентус», разгромивший в прошлом году «Милан» со счётом 4:0.

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