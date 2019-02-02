Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Леванте» — «Хетафе». 02 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Эльче»

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Эльче»
Футбол / Прочие турниры

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче «Эльче» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.

В первом тайме команды не порадовали зрителей голами. Во второй половине матча, на 60-й минуте, сине-бело-голубые вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ильи Воробьёва, которому удалось отметиться голом спустя всего минуту после выхода на замену. Уже в добавленное время, на 92-й минуте, преимущество «Зенита» удвоил полузащитник Леон Мусаев.

Товарищеские матчи (клубы)
02 февраля 2019, суббота. 14:00 МСК
Эльче
Эльче, Испания
0:2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 – Воробьёв – 60, 0:2 – Мусаев – 90+2

Моменты с голами можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент