«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Эльче»

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче «Эльче» — «Зенит». Встреча прошла на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания) и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.



В первом тайме команды не порадовали зрителей голами. Во второй половине матча, на 60-й минуте, сине-бело-голубые вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Ильи Воробьёва, которому удалось отметиться голом спустя всего минуту после выхода на замену. Уже в добавленное время, на 92-й минуте, преимущество «Зенита» удвоил полузащитник Леон Мусаев.

Моменты с голами можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».



«Зенит» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».