«Реал» намерен обменять Бензема на Неймара

Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в услугах нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает Goal.com со ссылкой на испанские СМИ.



По информации источника, мадридский клуб готов заплатить парижанам за Неймара € 120 млн и обменять его на форварда Карима Бензема. В обмене заинтересован лично президент «Реала» Флорентино Перес. Контракт Бензема с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Соглашение Неймара с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022-го. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в приобретении Бензема.



В нынешнем сезоне Бензема принял участие в 21 матче за «Реал» в испанской Примере, записал на свой счёт 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Неймар сыграл в 13 матчах за «ПСЖ», забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач. На данный момент 26-летний бразилец проходит восстановление после травмы.

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