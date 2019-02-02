Джо Коул: Азар — лучший футболист в истории «Челси»

Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул, в настоящий момент работающий тренером в академии клуба, оценил уровень нападающего синих Эдена Азара.



«Когда Азар только пришёл в «Челси», я сказал, что он, возможно, лучший игрок в истории клуба, и я по-прежнему так считаю. Мне довелось поиграть со многими великолепными футболистами, но Эден — лучший из них. Игрок топ-класса, лучший в Премьер-лиге. Очень важно, что «Челси» продолжает его удерживать», — приводит слова Коула Mirror.



Азар выступает за «Челси» с 2012 года. За это время бельгиец завоевал с клубом пять трофеев, среди которых два трофея Премьер-лиги, Кубок лиги, Кубок Англии и Лига Европы. В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии, на его счету 10 мячей и 10 результативных передач.

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