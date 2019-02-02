Тухель: Паредес обязательно выйдет на замену во время матча с «Лионом»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Лионом» отметил, что не станет ставить нового полузащитника парижан Леандро Паредеса в стартовый состав команды на предстоящий матч.



«Паредес отлично читает игру, он способен увеличивать её темп. У „Лиона“ отличная команда. Попробуем выложиться полностью и продемонстрировать все лучшие качества в игре. Конечно, Паредесу ещё рано выходить в стартовом составе „ПСЖ“. Он обязательно выйдет на поле во время матча», — приводит слова Тухеля пресс-служба французского клуба.



Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в конце января текущего года. Аргентинец выступал за петербургский клуб с 1 июля 2017 года, провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. Будучи футболистом «Зенита», провёл 8 матчей за сборную Аргентины.

Нету: последние дни Паредес находился в «Зените», но мыслями был не здесь