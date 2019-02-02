«Леванте» сыграл вничью с «Хетафе» в матче Примеры

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Хетафе». Встреча завершилась со счётом 0:0.



В минувшем туре «Леванте» потерпел поражение с разгромным счётом в матче с «Севильей» (0:5), «Хетафе» в гостевом матче проиграл мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2. В следующем туре испанской Примеры «Леванте» сыграет на выезде с «Алавесом» 11 февраля, а «Хетафе» примет на домашнем стадионе «Сельту» 9 февраля.



«Леванте» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Хетафе» (32) располагается на 5-м месте в таблице чемпионата Испании. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 49 очков в 21 матче.