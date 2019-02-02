Семак рассказал, когда Азмун и Барриос дебютируют за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда за команду смогут дебютировать новички Сердар Азмун и Вильмар Барриос.



«Азмун после матчей, которые он провёл в составе своей сборной, немного отдохнёт и появится в нашем распоряжении чуть позже, а появление Барриоса возможно уже в следующем матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



25-летний Барриос, выступающий на позиции полузащитника, перешёл в «Зенит» из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Колумбиец подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4,5 года. В свою очередь, 24-летний Азмун, играющий в атаке, перебрался в «Зенит» из казанского «Рубина», заключив соглашение на 3,5 года. О трансферах обоих футболистов петербургский клуб объявил накануне, 1 февраля.

Семак: возможно, в составе «Зенита» появится ещё один игрок