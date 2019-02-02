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Газинский: рад, что мне доверили капитанскую повязку в сборной

Газинский: рад, что мне доверили капитанскую повязку в сборной
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал о выступлении за сборную России. Газинский признался, что чувствовал дополнительную ответственность, получив капитанскую повязку в национальной команде.

«Я коммуникабельный парень. В последнее время в сборной больше всего времени проводил с Джикией. В «Краснодаре» нет лучшего друга, потому что это слово очень весомо. Все мои друзья живут в Комсомольске-на-Амуре.

Матч с Германией? К любому матчу готовимся с максимальной отдачей. Мы прекрасно понимаем, что за соперник. У нас есть время, чтобы серьезно подойти к игре.

Каково выходить с капитанской повязкой сборной? Это большая ответственность. Очень рад, что мне доверили её. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Постараюсь оправдать его», — сказал Газинский в прямой трансляции в официальном «инстаграме» «Краснодара».

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