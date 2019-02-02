«Тоттенхэм» обыграл «Ньюкасл» и обошёл «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал нападающий Сон Хын Мин, отличившийся на 83-й минуте после передачи форварда Фернандо Льоренте.

«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд в чемпионате Англии. Для «Ньюкасла» это поражение стало первым за последние три встречи.

«Шпоры», набрав 57 очков, обошли «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-лиги. Сейчас команда Маурисио Почеттино занимает 2-е место, однако у «горожан» есть одна игра в запасе. «Сороки» (24) остались на 14-м месте.

Календарь АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».