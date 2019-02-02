«Монако» — «Тулуза»: прямая текстовая трансляция начнётся в 22:45

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Тулуза». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Микаэлем Лессажем. Ассистентами главного судьи выступят Хюсейн Оджак и Филипп Жеанн.

После 22 туров «Монако» занимает 19-е, предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции. Новый клуб Александра Головина в нынешнем сезоне набрал только 15 очков. От спасительного 13-го места «Монако» отделяет 3 балла. В свою очередь, «Тулуза» находится на 13-м месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. В первом круге в матче, который проходил в Тулузе, команды сыграли вничью.

Прямая текстовая трансляция матча «Монако» — «Тулуза» на «Чемпионате»