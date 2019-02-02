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«Енисей» представил нового форварда команды в образе покемона

«Енисей» представил нового форварда команды в образе покемона
Футбол / РПЛ

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешёл в красноярский «Енисей» на правах аренды до конца сезона.

Пресс-служба «Енисея» представила новичка команды посредством переделанного отрывка из мультфильма про покемонов.

«Нам нужен нападающий. Соболев, я выбираю тебя», — говорится в ролике красноярского клуба.

Видео доступно на странице «Енисея» в «Твиттере».

Соболев в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги забил один мяч в 12 матчах. В Кубке России Александр записал в актив один мяч в одной встрече.

«Енисей», набрав 10 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах команда из Красноярска одержала 2 победы, 4 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

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