Матч «Сент-Этьен» — «Страсбург» перенесли из-за снегопада

Матч 23-го тура чемпионата Франции по футболу среди команд Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Страсбург», который должен был состояться завтра, 3 февраля, был перенесён, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции. Причиной переноса стал сильный снегопад в Сент-Этьене.

France Football опубликовал фотографию стадиона в Сент-Этьене. На фото видно, что всё поле находится под снежным покровом. Новая дата проведения матча неизвестна, Профессиональная футбольная лига Франции назовёт её позже.

Запись можно посмотреть в «Твиттере» France Football

«Сент-Этьен» занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков. «Страсбург» (35) — на пятом месте.