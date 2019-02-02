Дубль Панюкова помог «Уралу» обыграть «Левски» в товарищеском матче

«Урал» принял участие в товарищеском матче с болгарским клубом «Левски». Встреча прошла в городе Ларнака (Кипр) и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Екатеринбурга.

Автором двух голов «Урала» стал нападающий Андрей Панюков. 24-летний футболист отличился на 3-й и 9-й минутах.

Товарищеский матч. «Урал» (Россия) — «Левски» (Болгария) — 2:1 (2:0)

Голы «Урала»: Панюков, 3 (1:0), Панюков, 9 (2:0)

Состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, Балажиц, Кулаков, Егорычев, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Араторе, Панюков.

«Урал», набрав 22 очка, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда Дмитрия Парфёнова одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.