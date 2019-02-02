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Аргентинский журналист: Барриос — второй-третий опорник в мире, лучший — Канте

Аргентинский журналист: Барриос — второй-третий опорник в мире, лучший — Канте
Футбол / РПЛ

Аргентинский журналист ESPN Мартин Альварес прокомментировал переход колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса из «Боки Хуниорс» в «Зенит».

«Барриоса знаю хорошо. Очень сильный игрок. Невысокий, похож на Канте. Барриос и сам упоминал, что подражает ему. Француз, наверное, лучший в мире футболист такого плана. Барриос — второй-третий. Но это не замена Паредесу.

Он останавливает всех соперников. Даже боюсь представить, сколько атак на ворота «Боки» он заблокировал. Просто кошмар! Барриос на поле буквально везде. Столько бегать нереально», — сказал Альварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Зенит» объявил о переходе Барриоса из «Боки Хуниорс» 1 февраля. Колумбиец уже присоединился к российскому клубу на сборах в Испании.

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