Пюэль: «Лестеру» по силам преподнести ещё один сюрприз в матче с «МЮ»

Главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль считает, что «лисам» по силам добиться положительного результата в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». «Лестер» в трёх последних турах АПЛ обыграл «Челси», «Манчестер Сити» и сыграл вничью с «Ливерпулем».

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в девяти последних матчах. Но и «Ливерпуль» редко теряет очки на своём поле. Однако это не помешало нам провести хороший матч.

То же самое было и в матчах с «Челси» и «Манчестер Сити». Не скажу, что теперь мы можем всё время преподносить сюрпризы в матчах с большими клубами. Но, мне кажется, мы хорошо проводим такие матчи. Надеюсь, покажем себя и в матче с «Манчестер Юнайтед». Знаю, мы способны добиться хорошего результата», — цитирует Пюэля Sky Sports.