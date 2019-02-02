Почеттино: борьба с «Ливерпулем» за чемпионство? В футболе всё возможно

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал победу «шпор» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом». «Тоттенхэм» вышел на второе место в турнирной таблице. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка, но у мерсисайдцев один матч в запасе.

«Остаются ли шансы на чемпионство? В футболе всё возможно. Но сейчас главное — подготовиться к следующему матчу, с «Лестер Сити».

Мы очень расстроились после неудач в Кубке английской лиги и Кубке Англии. У нас была сложная ситуация из-за травм. Но наша команда всегда старается биться, хотя тогда и не получилось. В чемпионате Англии две победы помогли нам. Теперь ждём матчи Лиги чемпионов, они нас мотивируют.

Встреча с «Ньюкаслом» получилась тяжёлой. Сейчас «Ньюкасл» в хорошей форме. Очень доволен старанием моих футболистов и тем, что они показали характер», — цитирует Почеттино Sky Sports.