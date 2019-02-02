Вартапетов: завтра у Жиго уже будут упражнения на поле

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о состоянии защитника москвичей Самуэля Жиго, который восстанавливается после травмы. Также Вартатепов сообщил, когда голкиперу красно-белых Артёму Реброву снимут швы.

«У Жиго ситуация не сложнее, чем у остальных. У него всё хорошо идёт, но у него есть особенности в строении мышц. К примеру, его сложно сравнить с тем же Ещенко. У него сроки будут, при прочих равных, подольше, чем у Андрея, хотя сравнивать нельзя. Мышцы у него более длинные, меньше объёмом, чем у Андрея, больше рычаг. Но нельзя сказать, что что-то идёт не так, всё нормально. Сегодня после самолёта была лёгкая усталость. Завтра у него уже будут упражнения на поле.

Что касается Артёма Реброва, он может приносить нам чай левой рукой, жестикулировать, подсказывать тренеру вратарей. А если без шуток, есть терапевтические процедуры, которые мы будем делать, а потом снимем швы. Через месяц, примерно 20 февраля, снимем повязку, и у него начнётся более активная стадия реабилитации. Что касается приезда на сбор с такой травмой, это наша общая инициатива, одобренная тренерским штабом. Такой важный игрок для «Спартака», как Ребров, рядом с командой — это важно.

К тому же так реабилитация будет проходить веселее. Это не вызывало вопросов. Если говорить о кондициях после турнира, то мало кто провёл 90 минут в каждой игре, а это важный показатель. Мы ориентируемся на показатели датчиков, которые потом расшифровываем. Мы готовы процентов на 50, как и говорил Олег Георгиевич. У нас идеальные взаимотношения, полное взаимопонимание с тренерами по физподготовке. Рабочая модель, которая должна быть. Мы от этого счастливы", — сказал Вартапетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.