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«Рубин» не сумел обыграть чешский «Фастав» в товарищеском матче

«Рубин» не сумел обыграть чешский «Фастав» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Казанский «Рубин» принял участие в товарищеском матче с чешским клубом «Фастав». Встреча прошла в городе Белек (Турция) и завершилась со счётом 0:0.

В составе «Рубина» в первом тайме сыграли вратарь Иван Коновалов, защитники Виталий Устинов, Филип Уремович, Егор Сорокин и Хорен Байрамян, хавбеки Руслан Камболов, Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Роман Акбашев и Зурико Давиташвили, а также нападающий Никита Голдобин.

Во втором тайме в составе казанцев на замену вышли защитники Раиль Абдуллин, Игорь Калинин, Илья Агапов, Владислав Микушин, Степан Останин и Данил Степанов, хавбеки Адиль Мухаметзянов, Реза Шекари и Лука Коберидзе, а также форварды Тимур Коблов и Дмитрий Полоз.

«Рубин», набрав 25 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Товарищеские матчи (клубы)
02 февраля 2019, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
0:0
Фастав
Злин, Чехия
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