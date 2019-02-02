Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Боруссии» Марко Ройс, отличившийся на 22-й минуте после передачи защитника Рафаэла Геррейру. До перерыва форвард «Айнтрахта» Лука Йович сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Данни да Коста.

Команда из Дортмунда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от мюнхенской «Баварии» достиг семи очков. «Айнтрахт» занимает пятое место.

Результаты других матчей 20-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Фортуна» — 1:1 (Крамарич, 15 — Хеннингс, 46)

«Нюрнберг» — «Вердер» — 1:1 (Исхак, 86 — Эггештайн, 64).