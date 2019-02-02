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Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал нападающий «Боруссии» Марко Ройс, отличившийся на 22-й минуте после передачи защитника Рафаэла Геррейру. До перерыва форвард «Айнтрахта» Лука Йович сравнял счёт, голевой пас отдал защитник Данни да Коста.

Команда из Дортмунда возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. Отрыв от мюнхенской «Баварии» достиг семи очков. «Айнтрахт» занимает пятое место.

Результаты других матчей 20-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Фортуна» — 1:1 (Крамарич, 15 — Хеннингс, 46)

«Нюрнберг» — «Вердер» — 1:1 (Исхак, 86 — Эггештайн, 64).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:1
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Ройс – 22, 1:1 – Йович – 36
Германия - Бундеслига. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:1
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 – Крамарич – 15 (пен), 1:1 – Хеннингс – 46
Германия - Бундеслига. 20-й тур
02 февраля 2019, суббота. 17:30 МСК
Нюрнберг
Нюрнберг
1:1
Вердер
Бремен
0:1 – Эггештайн – 64, 1:1 – Исхак – 86
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