«Бавария» проиграла «Байеру», отставание от «Боруссии» увеличилось до 7 очков

В гостевом матче 20-го тура Бундеслиги «Бавария» проиграла «Байеру». Матч, проходивший в Леверкузене, завершился со счётом 3:1. Леон Горецка открыл счёт на 41-й минуте. Но после перерыва хозяева сумели не только сравнять счёт, но и одержать волевую победу. В составе леверкузенцев на 53-й минуте отличился Леон Бэйли, а на 63-й — Кевин Фолланд. Точку в матче в компенсированное время поставил Лукас Аларио.

«Бавария» осталась на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. Дортмундская «Боруссия», сыгравшая вничью с «Айнтрахтом», увеличила отрыв от «Баварии» до 7 очков. «Байер» набрал 30 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице.

В другом матче 20-го тура Бундеслиги «Герта» на своём поле уступила «Вольфсбургу» с минимальным счётом. Единственный мяч на 65-й минуте забил Ваутер Вегорст. «Вольфсбург» в турнирной таблице поднялся на шестое место, набрав 31 очко. «Герта» (30) — седьмая.