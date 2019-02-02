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«Челси» разгромил «Хаддерсфилд», Игуаин и Азар оформили по дублю

«Челси» разгромил «Хаддерсфилд», Игуаин и Азар оформили по дублю
Футбол / Англия

«Челси» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги на своём поле разгромил «Хаддерсфилд». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 5:0.

На 16-й минуте счёт открыл новичок «Челси» Гонсало Игуаин, и это дебютный мяч аргентинца в АПЛ. Перед перерывом пенальти реализовал Эден Азар, а в середине второго тайма бельгиец оформил дубль. На 69-й минуте Игуаину удался дубль. В концовке матча точку поставил Давид Луис.

«Челси» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 50 очков в 25 матчах, но уже завтра, 3 февраля, «Челси» может догнать «Арсенал», который сыграет с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд» (11) занимает в турнирной таблице АПЛ последнее, 20-е место. От спасительной зоны «Хаддерсфилд» отделяет 12 очков.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
5:0
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
1:0 – Игуаин – 16, 2:0 – Азар – 45+1 (пен), 3:0 – Азар – 66, 4:0 – Игуаин – 69, 5:0 – Давид Луис – 86
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