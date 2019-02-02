«Челси» разгромил «Хаддерсфилд», Игуаин и Азар оформили по дублю

«Челси» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги на своём поле разгромил «Хаддерсфилд». Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счётом 5:0.

На 16-й минуте счёт открыл новичок «Челси» Гонсало Игуаин, и это дебютный мяч аргентинца в АПЛ. Перед перерывом пенальти реализовал Эден Азар, а в середине второго тайма бельгиец оформил дубль. На 69-й минуте Игуаину удался дубль. В концовке матча точку поставил Давид Луис.

«Челси» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонцы набрали 50 очков в 25 матчах, но уже завтра, 3 февраля, «Челси» может догнать «Арсенал», который сыграет с «Манчестер Сити». «Хаддерсфилд» (11) занимает в турнирной таблице АПЛ последнее, 20-е место. От спасительной зоны «Хаддерсфилд» отделяет 12 очков.