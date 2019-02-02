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«Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» и одержал третью победу подряд

«Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» и одержал третью победу подряд
Футбол / Англия

«Эвертон» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги уступил на своём поле «Вулверхэмптону». Матч, проходивший на «Гудисон Парк», завершился со счётом 1:3. В составе победителей отличились Рубен Невеш, Рауль Хименес и Леандер Дендонкер. У «Эвертона» единственный мяч забил Андре Гомеш. Для «волков» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» (33) опустился на девятое.

Также в 25-м туре «Бёрнли» на своём поле уступил «Саутгемптону». Единственный мяч в середине второго тайма забил Нейтен Редмонд.

«Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0. В середине первого тайма Лука Миливоевич реализовал пенальти, а в концовке второго тайма отличился Джеффри Шлупп.

Ещё в одном матче 25-го тура «Брайтон» и «Уотфорд» не выявили победителя. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
1:1
Саутгемптон
Саутгемптон
0:1 – Редмонд – 55, 1:1 – Барнс – 90+4 (пен)
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:0
Уотфорд
Уотфорд
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
1:3
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 – Невеш – 7 (пен), 1:1 – Гомеш – 27, 1:2 – Хименес – 45, 1:3 – Дендонкер – 66
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
02 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
2:0
Фулхэм
Лондон
1:0 – Миливоевич – 25 (пен), 2:0 – Шлупп – 87
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