«Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон» и одержал третью победу подряд

«Эвертон» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги уступил на своём поле «Вулверхэмптону». Матч, проходивший на «Гудисон Парк», завершился со счётом 1:3. В составе победителей отличились Рубен Невеш, Рауль Хименес и Леандер Дендонкер. У «Эвертона» единственный мяч забил Андре Гомеш. Для «волков» эта победа стала третьей подряд в АПЛ. «Вулверхэмптон», набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице, «Эвертон» (33) опустился на девятое.

Также в 25-м туре «Бёрнли» на своём поле уступил «Саутгемптону». Единственный мяч в середине второго тайма забил Нейтен Редмонд.

«Кристал Пэлас» на своём поле обыграл «Фулхэм» со счётом 2:0. В середине первого тайма Лука Миливоевич реализовал пенальти, а в концовке второго тайма отличился Джеффри Шлупп.

Ещё в одном матче 25-го тура «Брайтон» и «Уотфорд» не выявили победителя. Встреча завершилась со счётом 0:0.