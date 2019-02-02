ЦСКА сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» в товарищеском матче

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Встреча состоялась в Аликанте (Испания) и завершилась со счётом 3:3.

В составе «армейцев» отличились нападающие Фёдор Чалов и Абель Эрнандес, а также полузащитник Никола Влашич. Автором всех голов «Сарпсборга» стал форвард Йорген Странд-Ларсен.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда Виктора Гончаренко одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

В 18-м туре чемпионата России «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».