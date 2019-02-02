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ЦСКА сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» в товарищеском матче

ЦСКА сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ

Московский ЦСКА провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Встреча состоялась в Аликанте (Испания) и завершилась со счётом 3:3.

В составе «армейцев» отличились нападающие Фёдор Чалов и Абель Эрнандес, а также полузащитник Никола Влашич. Автором всех голов «Сарпсборга» стал форвард Йорген Странд-Ларсен.

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах команда Виктора Гончаренко одержала 8 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

В 18-м туре чемпионата России «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

Статистика игроков Премьер-Лиги доступна на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы)
02 февраля 2019, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
3:3
Сарпсборг 08
Сарпсборг, Норвегия
1:0 – Влашич – 3, 1:1 – Странд-Ларсен – 22, 2:1 – Чалов – 32, 2:2 – Странд-Ларсен – 43, 2:3 – Странд-Ларсен – 48, 3:3 – Эрнандес – 59
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