Сарри: Игуаин прогрессирует, он отлично сочетается с Азаром

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу лондонского клуба над «Хаддерсфилдом» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги над «Хаддерсфилдом».

«Сегодня всё было здорово, мы отлично провели 90 минут, хорошо оборонялись. Матч получился хорошим, но нам нужна стабильность. Нам нужно и дальше играть с таким же настроем. Надеюсь, в будущем нам не придётся проигрывать матчи, чтобы получить нужный настрой.

Игуаин прогрессирует. Когда он приехал в Лондон, он ещё не был в нужных физических кондициях. У него была проблема со спиной. Он отличный игрок, хорошо сочетается с Азаром.

Я остался доволен первыми 25 минутами, мы отлично перемещали мяч, действовали очень остро», — цитирует Сарри BBC.