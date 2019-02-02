Колосков — о словах Шалимова: он запускает эту подлянку в каждом интервью

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слова бывшего полузащитника сборной СССР и России Игоря Шалимова. Ранее Шалимов дал оценку «Письму четырнадцати», обвинив Колоскова и «продажных журналистов» в том, что они убили талантливое поколение 1990-х.

«Если почитать его интервью за последние 10 лет, то там много противоречий. Сначала он говорит, что стал мудрее и понимает, что неправильно поступили, надо было руководствоваться интересами сборной команды, а не личными. Вот такие цитаты были у него. Многие его коллеги, которые не поехали в Европу, говорят, если можно было бы повторить, они поступили бы по-другому.

Состоялся действительно жёсткий разговор, и я сказал, что те, кто не будет выполнять условия контракта со сборной, приглашаться не будут. Меня поддержал Садырин. Никаких договорённостей у нас не было, кругом была нищета. Мы по крохам собирали деньги, чтобы отправить на соревнования юношескую сборную, например.

В этой ситуации наши профессионалы, которые уже выступали в Европе и хорошо зарабатывали, могли бы поддержать нас. От диалога никто не отказывался. И тогда письмо было написано не против Колоскова, а против Садырина. И там называлась конкретная фамилия сменщика Садырина — Бышовец. И это меня больше всего возмутило. Получается, игроки сначала выбирали бутсы, потом экипировку, потом тренера, потом учебно-тренировочные сборы, потом руководство РФС.

Я прекрасно знаю биографию Шалимова, игрок он был хороший, а то поколение могло добиться больших результатов, если бы не эгоизм, связанный с личными интересами, вопреки общенациональным, в том числе и с интересами сборной команды. Никто их из сборной не выгонял. Игроки, которые признали неправильность своих поступков, выступали за сборную.

После этого мы неоднократно встречались с Шалимовым. Мы с ним лично общались, был у меня в кабинете. Эту тему мы напрямую не обсуждали, но в каждом интервью он эту подлянку запускает», — цитирует Колоскова телеканал «360».

В ноябре 1993 года группа футболистов сборной России, в которую входил Шалимов, написала открытое письмо, призвав заменить тренера национальной команды. Футболисты хотелили заменить Павла Садырина на Анатолия Бышовца. Шалимов выступил инициатором написания письма.