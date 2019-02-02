Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барселона» — «Валенсия». 02 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Роскошный гол Жозе — в обзоре матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик»

Роскошный гол Жозе — в обзоре матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик»
Футбол / Испания

В матче 22-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне принимал «Атлетик» из Бильбао. Встреча прошла на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый гол забил полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль на 16-й минуте после передачи нападающего Виллиана Жозе. До перерыва Жозе увеличил преимущество команды Иманола Альгуасиля. На 82-й минуте мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Атлетика» Рауль Гарсия.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Реал Сосьедад», набрав 30 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Атлетик» (26) — 12-е.

В 23-м туре клуб из Сан-Себастьяна на выезде сыграет с «Валенсией», а команда из Бильбао дома встретится с каталонской «Барселоной». Оба матча состоятся 10 февраля.

Боссы «Атлетико» сошли с ума. Хотят продать лучшего из воспитанников клуба
Нельзя настолько нелепо портить свой имидж.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент