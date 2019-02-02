Головин забил во втором матче подряд за «Монако»

Россиянин Александр Головин забил второй мяч после перехода из ЦСКА в «Монако». Россиянин на 15-й минуте открыл счёт в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Ассистировал Головину Желсон Мартинш.

Головин забивает за «Монако» во втором матче подряд. Свой дебютный мяч за «Монако» российский полузащитник забил в матче Кубка французской лиги с «Генгамом» (2:2), который состоялся 29 января.

«Монако» после 22 туров с 15 очками занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Тулуза» с 26 очками занимает 13-ю позицию.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Монако» — «Тулуза».