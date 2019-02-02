«ПСЖ» встал на защиту Неймара после опроса, в котором его признали провокатором

«ПСЖ» на официальном сайте опубликовал заявления в связи с опросом одного из французских медиа, в котором респонденты признали, что нападающий Неймар провоцирует защитников на грубую игру.

«В эту субботу был проведён невероятный опрос, который показал, что 84% французов и 78% футбольных фанатов считают, что Неймар «слишком часто подвергает себя опасности, провоцируя защитников соперника».

Другими словами, даже если в этом опросе не используются именно такие слова, эффектная игра бразильца будет восприниматься как «провокация», которая иногда оправдывает «наказание» вплоть до травмы.

Но кем мечтают стать дети и все любители футбола: Неймаром или одним из его последних оппонентов? Если продолжить логическую цепочку, разве Пеле, Джордж Бест, Йохан Круифф, Марадона, Роналдо и другие великие игроки делали «слишком много»?

Прекратите проводить эти псевдо-опросы, которые могут привести только к тому, что из нашего чемпионата исчезнут величайшие гении футбола», — говорится в сообщении парижан.