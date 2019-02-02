«Боруссия» М нанесла поражение «Шальке» и вышла на 2-е место в турнирной таблице

«Боруссия» Мёнхенгладбах в матче 20-го тура Бундеслиги нанесла поражение «Шальке-04». Встреча, проходившая в Гельзенкирхене, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола «Боруссия» забила в концовке. На 85-й минуте отличился Кристоф Крамер, а в компенсированное время точку поставил Флориан Нойхаус. При этом с середины второго тайма хозяева играли в меньшинстве — на 59-й минуте был удалён Александр Нюбель.

После этой победы «Боруссия» набрала 42 очка и вышла на второе место, опередив «Баварию» по дополнительным показателям. Турнирную таблицу с 49 очками возглавляет дортмундская «Боруссия». «Шальке» с 22 очками находится на 12-м месте.