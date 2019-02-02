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Головин и Фабрегас принесли «Монако» победу в матче с «Тулузой»

Головин и Фабрегас принесли «Монако» победу в матче с «Тулузой»
Футбол / Франция

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Тулузу». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отличившийся на 15-й минуте. До перерыва защитник «Тулузы» Кристофер Жюльен сравнял счёт. Победный мяч на 62-й минуте забил хавбек монегасков Сеск Фабрегас.

«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.

Другие результаты 23-го тура

«Анже» — «Дижон» — 1:0

«Ренн» — «Амьен» — 1:0

Франция - Лига 1. 23-й тур
02 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
2:1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Головин – 15, 1:1 – Жюльен – 20, 2:1 – Фабрегас – 62
Франция - Лига 1. 23-й тур
02 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Анже
Анже
1:0
Дижон
Дижон
1:0 – Баокен – 27
Франция - Лига 1. 23-й тур
02 февраля 2019, суббота. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
1:0
Амьен
Амьен
1:0 – Зеффан – 82
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