Головин и Фабрегас принесли «Монако» победу в матче с «Тулузой»

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Тулузу». Встреча прошла в Фонвьее на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, отличившийся на 15-й минуте. До перерыва защитник «Тулузы» Кристофер Жюльен сравнял счёт. Победный мяч на 62-й минуте забил хавбек монегасков Сеск Фабрегас.

«Монако» прервал серию без побед в Лиге 1 из шести матчей. Команда Леонарду Жардима поднялась с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.

Другие результаты 23-го тура

«Анже» — «Дижон» — 1:0

«Ренн» — «Амьен» — 1:0