Ковач: ничья в матче с «Байером» была бы более справедливым результатом

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал поражение мюнхенцев в матче 20-го тура Бундеслиги от «Байера» (1:3). В ходе встречи «Бавария» вела со счётом 1:0, а перед перерывом форвард мюнхенцев Роберт Левандовски забил ещё один мяч, но он был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

«Результат не соответствует тому, что происходило на поле. Мы хорошо играли в первом тайме, решающим был момент с отменённым голом. Если бы этот мяч засчитали, мы бы не проиграли. На мой взгляд, ничья была бы более справедливым результатом. «Байер» нанёс четыре удара и забил три мяча.

Было сложно. Если бы мы вели с разницей в два мяча, то вряд ли соперник смог бы что-нибудь сделать. Сегодня судейские решения были против нас. Радует лишь то, что «Боруссия» Дортмунд не набрала три очка», — цитирует Ковача Goal.