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Черчесова наградили Саксонским орденом святого Георгия

Черчесова наградили Саксонским орденом святого Георгия
Футбол / Сборная России

Российский специалист Станислав Черчесов получил Саксонский орден святого Георгия за заслуги во главе национальной команды России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба РФС.

Торжественное мероприятие состоялось 1 февраля в Дрездене. В 2009 году аналогичную награду получил президент России Владимир Путин.

Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».

«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — сказал Черчесов.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии.

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