Черчесова наградили Саксонским орденом святого Георгия

Российский специалист Станислав Черчесов получил Саксонский орден святого Георгия за заслуги во главе национальной команды России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года, сообщает пресс-служба РФС.

Торжественное мероприятие состоялось 1 февраля в Дрездене. В 2009 году аналогичную награду получил президент России Владимир Путин.

Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».

«Получить для меня столь высокую награду — большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России — за яркое выступление на этом крупном турнире», — сказал Черчесов.

Напомним, на ЧМ-2018 сборная России под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила национальной команде Хорватии.