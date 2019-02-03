«Реймс» продлил беспроигрышную серию в Лиге 1 до семи матчей, обыграв «Марсель»

В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Реймс» принимал «Марсель». Встреча прошла в Реймсе на стадионе «Огюст Делоне II» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал Тристан Денгоме, отличившийся на 21-й минуте после передачи Матьё Кафаро. В середине второго тайма Сук Юн Чжун увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал Кафаро. Единственный гол «Марселя» на 86-й минуте забил Клинтон Н'Джие.

Благодаря такому результату «Реймс» продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции до 7 матчей. Ранее команда Давида Гуйона одержала 3 победы и четыре раза сыграла вничью.

После матча «Реймс», набрав 34 очка, поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Марсель» (31) располагается на 10-м месте.