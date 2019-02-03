Жардим: было непросто психологически, но «Монако» выиграл. Это важно

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал результат матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1).

«Возвращение на «Луи II» эмоциональный момент для меня, как до матча, так и во время него. Игроки — главные виновники торжества.

Мы действовали хорошо, слаженно. Мы хорошо играли на флангах, именно этого я просил от игроков. Я поздравляю игроков с первыми тремя очками, которые мы взяли в этом мини-турнире из 16-ти матчей. Я попросил игроков думать только об этих матчах.

Нам нужно набирать очки в следующих 15-ти матчах. Я говорю и думаю только о будущем. Прошлое — есть прошлое. Конечно это непросто, когда ты не одержал ни одной победы дома в последних 22-ух матчах. Непросто психологически, но теперь мы выиграли. Это важно.

Новички помогут нам, впрочем как и все остальные игроки. Жемерсона много критиковали, но он провёл два сильных матча. У нас есть качественные исполнители в команде, с которыми мы можем добиться результата», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

После этого матча «Монако» поднялся с 19-го места в турнирной таблице чемпионата на 18-е. В следующем туре монегаски на выезде сыграют с «Монпелье». Встреча состоится 10 февраля на стадионе «Стад де ла Моссон» и начнётся в 17:00 мск.