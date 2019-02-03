Тухель опроверг информацию о том, что намерен вернуть Рабьо в основную команду

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель опроверг информацию, согласно которой он попросил руководство французского клуба допустить полузащитника Адриена Рабьо до работы с основной командой.

«Я не просил руководство вернуть Рабьо. Ситуация с ним точно та же, что и прежде. Клуб решил не задействовать его в играх. Понимаю и принимаю это решение. Повторюсь: ситуация не изменилась», — приводит слова Тухеля Goal.

Контракт французского хавбека с парижским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Рабьо отказался от продления соглашения и намерен летом покинуть команду на правах свободного агента. В связи с этим он был временно отправлен в запас «ПСЖ». Ранее сообщалось, что Рабьо договорился с «Барселоной» о переходе летом. Также им интересуются «Тоттенхэм Хотспур», «Бавария» и «Челси».