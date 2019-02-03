Инсинье: надеюсь, что Гамшик останется в «Наполи» на долгие годы

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Марек Гамшик может покинуть клуб.

«Гамшик — чемпион на поле и вне его. Он настоящий символ команды. Марек в «Наполи» уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну — это его решение. Я надеюсь, что Гамшик останется в «Наполи» на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше», — приводит слова Инсинье Football Italia.

По информации СМИ, в услугах Марека заинтересован китайский клуб «Далянь Ифан», который уже сделал «Наполи» предложение в размере € 25 млн. Трансфер может состояться в течение следующих 48 часов.

Гамшик выступает за команду из Неаполя с 2007 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А 31-летний хавбек принял участие в 13 матчах.