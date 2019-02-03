Р. Билялетдинов: думаю, Азмуну стоило перейти в «Зенит» ещё раньше

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал переход нападающего «Рубина» Сердара Азмуна в «Зенит».

«Для Азмуна это шаг вперёд, потому что в «Зените» он будет прогрессировать быстрее, чем в «Рубине». Возможно, ему стоило перейти пораньше, из «Ростова», а не из «Рубина». За последние два года он не так сильно прибавил, как мог бы. На это влияют стиль игры клуба, партнеры.

А что касается сделки, знаю, питерцы купили Азмуна за 12 млн. Цена ниже среднего. Но если смотреть на уровень футболиста, который он показывал в последнее время, вспышек недостаточно, чтобы поднять его стоимость выше. Считаю, «Зенит» от этой сделки не проиграет», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, забил 42 мяча. Кроме того, на счету Азмуна 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.