Ракитич: «Барселона» заслуживала победы в матче с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал результат матча 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией». Встреча, проходившая на «Камп Ноу», завершилась со счётом 2:2.

«Барселона» заслуживала победы, ведь продемонстрировала желание вернуться в игру после неудачных 30 минут. Мы играли лучше, чем «Валенсия». Однако соперник хорошо защищался и показал свой уровень», — приводит слова Ракитича Barca Times.

«Барселона» после 22 туров с 50 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущего вторым «Атлетико» на 6 очков. Мадридский клуб сегодня, 3 февраля, сыграет в гостях с «Бетисом». «Валенсия» после этой ничьей набрала 30 очков. «Летучие мыши» — на седьмой строчке в турнирной таблице.