Сульшер: президент «Мольде» сказал: «пожалуйста, никогда не возвращайся»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о деталях его переезда в «Манчестер Юнайтед».



«Когда я позвонил владельцу «Мольде» и впервые сообщил об интересе со стороны МЮ, он ответил мне: «Иди. Насладись этим периодом и, пожалуйста, никогда не возвращайся». Он пожелал мне всего самого наилучшего, ведь знал — это и есть моя мечта.



Получить поддержку от них было фантастической вещью. Если я вернусь в «Мольде», то сделаю всё возможное для них. Вопрос лишь в том, когда я вернусь», — цитирует Сульшера Goal.com.



Напомним, что Сульшер тренирует британский клуб временно — его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд и лишь в матче 24-го тура АПЛ сыграли вничью с «Бёрнли» — 2:2.

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