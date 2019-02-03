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Сульшер: президент «Мольде» сказал: «пожалуйста, никогда не возвращайся»

Сульшер: президент «Мольде» сказал: «пожалуйста, никогда не возвращайся»
Футбол / Англия

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о деталях его переезда в «Манчестер Юнайтед».

«Когда я позвонил владельцу «Мольде» и впервые сообщил об интересе со стороны МЮ, он ответил мне: «Иди. Насладись этим периодом и, пожалуйста, никогда не возвращайся». Он пожелал мне всего самого наилучшего, ведь знал — это и есть моя мечта.

Получить поддержку от них было фантастической вещью. Если я вернусь в «Мольде», то сделаю всё возможное для них. Вопрос лишь в том, когда я вернусь», — цитирует Сульшера Goal.com.

Напомним, что Сульшер тренирует британский клуб временно — его контракт рассчитан до конца текущего сезона. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед подряд и лишь в матче 24-го тура АПЛ сыграли вничью с «Бёрнли» — 2:2.

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