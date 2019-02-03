Погба стал приоритетной трансферной целью «Ювентуса»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба всё ещё может вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Calciomercato.



По информации источника, итальянский клуб сделал 25-летнего француза своей приоритетной трансферной целью. Отмечается, что футболист готов к переходу в «Ювентус», в случае если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша чемпионата Англии. Контракт Погба с английским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.



Погба — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В 2012 году француз покинул клуб и перешёл в «Ювентус», где провёл четыре сезона. Летом 2016 года «красные дьяволы» вернули хавбека за рекордные на тот момент € 105 млн. В нынешнем сезоне Погба принял участие в 21 матче за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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