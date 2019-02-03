«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:05

Сегодня, 3 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере состоится матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 17:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майком Дином. В роли ассистентов главного арбитра выступят Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервным рефери на эту встречу назначен Дэвид Кут.



«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков за 24 матча и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (32) располагается на 11-м месте в таблице чемпионата Англии. Лидером соревнования на данный момент является «Ливерпуль», в активе которого 61 очко за 24 матча.