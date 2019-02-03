Старший брат Погба стал игроком «Атланты»

Защитник Флорентин Погба, старший брат хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, перешёл в клуб MLS «Атланта Юнайтед», сообщает L'Equipe.



28-летний футболист заключил с действующим чемпионом MLS контракт, рассчитанный на два года. Для завершения сделки американский клуб ждёт документов из турецкого «Генчлербирлиги», за который раньше выступал Погба.



Погба начал карьеру в 2011 году во французском клубе «Седан». С 2012 по 2018 год был футболистом «Сент-Этьена», после чего зимой 2018 года перебрался в турецкую команду «Генчлербирлиги». Минувшим летом стороны разорвали соглашение. В отличие от младшего брата, Флорентин выступает за сборную Гвинеи.



Ранее в этом месяце защитник проходил просмотр в «Эльче», однако клуб не стал подписывать с ним контракт.

Старший брат Погба продолжит карьеру в США